ЕС выделит 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса

БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз и Украина в пятницу подписали соглашение о выделении 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Соглашение было подписано на полях заседания совета по ассоциации Украина – ЕС в Брюсселе.

"Мы присутствовали при подписании соглашения о финансировании в рамках программы поддержки Евросоюзом Украины. Речь идет о сумме в размере 50 миллионов евро, которая будет нацелена (на финансировании нужд) местного управления, экономического восстановления, безопасности сообществ и социальной сплоченности в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей", — сказала Могерини журналистам.