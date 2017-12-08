Палестинец погиб в стычках с израильскими военными на границе сектора Газа

Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. Архивное фото

Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. Архивное фото

ГАЗА, 8 дек — РИА Новости. Один палестинец скончался от ранений, полученных в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель местных медицинских служб.

Поводом для акций протеста, прокатившихся также по Западному берегу реки Иордан и Иерусалиму, стало недавнее решение США о признании Иерусалима столицей Израиля с игнорированием палестинских претензий на восточные районы города и его исторический центр.

"Один палестинец скончался в городе Хан-Юнисе от полученных в столкновениях ранений", — сказал пресс-секретарь Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра.

По уточненным данным Красного полумесяца, в стычках на границах сектора Газа пострадали свыше 50 человек, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме — 245.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.