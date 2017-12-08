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СМИ: США призвали союзников по НАТО поддержать претензии к России по ДРСМД

17:0708.12.2017
(обновлено: 17:08 08.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкНАТО. Архивное фотоНАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал союзников США по НАТО выработать общую линию поведения в отношении России и при необходимости даже применить санкционные меры, чтобы заставить ее соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Уничтожение ракет РСМД на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Первенцев
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К 30-летию ДРСМД: реален ли новый Карибский кризис, если не будет договора
Мэттис сделал соответствующее заявление на закрытом заседании группы ядерного планирования НАТО в начале ноября, сообщает издание. По мнению главы Пентагона, определиться с общей линией членам НАТО необходимо не позднее саммита летом 2018 года. В ином случае США начнут действовать в одиночку, заявил он.

По данным издания, перед заседанием в Брюсселе США через спецслужбы распространили среди членов НАТО новые доказательства предполагаемого нарушения Россией Договора РСМД.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Слухи о смерти сильно преувеличены: договор по РСМД отмечает тридцатилетие
"Нарушение Договора РСМД размещением ракет средней дальности Россией было подтверждено источниками спецслужб союзников (по НАТО)", — заявил изданию министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. Как заявил Кароблис, в нарушении Договора РСМД Россией они видят "серьезный вызов со стороны РФ безопасности европейского континента". Он добавил, что НАТО должно ответить на это "дипломатическими и военными мерами".

Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В США неоднократно обвиняли РФ в нарушении договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Москва отрицает обвинения США в нарушении этого договора. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такие обвинения голословными, напомнив, что президент РФ Владимир Путин "уже не раз комментировал нашу приверженность Договору о ракетах средней и меньшей дальности".

Уничтожение ракет средней и меньшей дальности по договору между СССР и США. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Куйдин
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Юбилей договора о РСМД: соблюдается только формально
По информации Spiegel, из-за новых доказательств США созвали заседание "Специальной контрольной комиссии" (Special Verification Commission), которое пройдет в середине декабря.

По итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО 8 ноября, в рамках которой прошло и заседание Группы по ядерному планированию, генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Россию по существу отреагировать на выраженное США беспокойство в связи с приписываемыми РФ нарушениями Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД). Тогда генсек заявил, что на встрече Мэттис сообщил союзникам о нарушении Россией договора о РСМД. По его словам, страны НАТО на заседании заявили о намерении пристально следить за выполнением РФ этого договора.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>

Ракетный паритет
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Ракетный паритет
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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mvaleri
Союзники по НАТО должны быть счастливы - теперь под прицелом будут именно они, а штаты будут ржать из-за океана. Но, сейчас не 20-й век, мы помним то противостояние в Европе. Система "Периметр" (Dead Hand) сработает полюбому.
17:24
08.12.2017
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