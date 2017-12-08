СМИ: США призвали союзников по НАТО поддержать претензии к России по ДРСМД

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал союзников США по НАТО выработать общую линию поведения в отношении России и при необходимости даже применить санкционные меры, чтобы заставить ее соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, перед заседанием в Брюсселе США через спецслужбы распространили среди членов НАТО новые доказательства предполагаемого нарушения Россией Договора РСМД.
Договор РСМД подписан в 1987 году в Вашингтоне и носит бессрочный характер. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. В США неоднократно обвиняли РФ в нарушении договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности. Москва отрицает обвинения США в нарушении этого договора. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такие обвинения голословными, напомнив, что президент РФ Владимир Путин "уже не раз комментировал нашу приверженность Договору о ракетах средней и меньшей дальности".
По итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО 8 ноября, в рамках которой прошло и заседание Группы по ядерному планированию, генсек альянса Йенс Столтенберг призвал Россию по существу отреагировать на выраженное США беспокойство в связи с приписываемыми РФ нарушениями Договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД). Тогда генсек заявил, что на встрече Мэттис сообщил союзникам о нарушении Россией договора о РСМД. По его словам, страны НАТО на заседании заявили о намерении пристально следить за выполнением РФ этого договора.
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