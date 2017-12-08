Тиллерсон рассказал, сколько может занять перевод посольства в Иерусалим

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Перевод посольства США из Тель-Авива в Иерусалим может занять более года, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

"Необходимо получить место, составить план строительства, получить все необходимые разрешения, но я не думаю, что будут проблемы с получением этих разрешений. Наконец, нужно построить посольство. Поэтому это не произойдет ни в этом году, ни в следующем. Однако президент хотел бы, чтобы посольство в Иерусалиме заработало как можно скорее", — заявил Тиллерсон. Трансляцию пресс-конференции вел Periscope МИД Франции.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.