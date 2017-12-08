Тиллерсон рассказал, кто будет определять финальный статус Иерусалима

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Финальный статус Иерусалима, как и вопрос границ, будет определен сторонами палестино-израильского конфликта, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на пресс-конференции по итогам встречи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Париже.

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Это решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

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"Президент заявил, что решение о признании Иерусалима столицей Израиля, а также директива, которую он дал госдепу, по переносу посольства не определяет финальный статус Иерусалима. Я полагаю, что он весьма четко заявил, что финальный статус Иерусалима, а также проблема границ — это вопросы, которые будут решаться сторонами конфликта в ходе переговоров", — сказал Тиллерсон.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

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