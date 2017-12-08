СМИ сообщили о "приемлемой" для Британии сумме за выход из Евросоюза

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Итоговый счет за выход Великобритании из Евросоюза составит от 35 до 39 миллиардов фунтов стерлингов (от 40 до 44 миллиардов евро), это будет справедливым урегулированием британский обязательств, заявил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

"Мы будем рассматривать это как справедливое урегулирование наших обязательств", — приводит издание Mirror слова представителя Мэй по поводу диапазона суммы от 35 до 39 миллионов фунтов стерлингов.

Власти Евросоюза настаивают, что Великобритания должна выполнить ранее взятые на себя финансовые обязательства в рамках членства в ЕС. Ранее сообщалось, что Британия готова заплатить до 40 миллиардов евро за выход из Евросоюза.

Член Еврокомиссии Мишель Барнье заявлял, что Евросоюз не выставляет Великобритании счет "за выход", речь идет лишь об уплате принятых страной ранее обязательств перед союзом.

Ранее в пятницу Еврокомиссия и Великобритания заявили, что решили основные вопросы, касающиеся условий Brexit, теперь лидерам стран ЕС предстоит дать старт новому этапу переговоров — о будущих отношениях и о возможном переходном периоде в них после Brexit.