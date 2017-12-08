Десятки палестинцев ранены в столкновениях с израильскими силовиками

Столкновения израильской полиции и протестующих мусульман начались в Старом городе Иерусалима

Столкновения израильской полиции и протестующих мусульман начались в Старом городе Иерусалима

ГАЗА, 8 дек — РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими силовиками на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и секторе Газа, превысило 200 человек, сообщили местные медики.

Поводом для акций протеста, перераставших в стычки, стало недавнее решение США о признании Иерусалима столицей Израиля с игнорированием палестинских претензий на восточные районы города и его исторический центр.

Пресс-секретарь Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха оценил численность пострадавших на Западном берегу и в Иерусалиме в 217 человек.

"Еще 16 ранены в секторе Газа", — сказал он РИА Новости.

Израильские военные сообщают о примерно 30 очагах палестинских волнений с участием более трех тысяч человек.