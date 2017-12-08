Сотни тысяч жителей Ирака протестуют против решения США, сообщили СМИ

Протест против решения США по Иерусалиму в Наджафе, Ирак. 8 декабря 2017

Протест против решения США по Иерусалиму в Наджафе, Ирак. 8 декабря 2017

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сотни тысяч жителей столицы и провинций Ирака вышли в пятницу на акции протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США, сообщает иракский телеканал "Ас-Сумария".

По данным телеканала, протестующие начали шествия после пятничной молитвы. Жители вышли на улицы таких провинций, как Киркук, Басра, Найнава, Салах-эд-Дин, Наджаф, Кербела и других. В протестах приняли участие местные чиновники и религиозные деятели страны, а в Багдаде к протестующим присоединился посол Палестины в Ираке Ахмед Акаль.

Как отмечает канал, демонстранты в разных районах Ирака прошли по улицам с плакатами в руках и скандировали лозунги против решения США. Канал приводит также фото сожжения израильского флага в одном из городов.

Ранее религиозные деятели и лидеры исламских движений в Багдаде и провинциях Ирака призвали народ выйти на улицы для участия в протесте.

В среду президент США Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение осудили многие арабские и мусульманские страны.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отвоеванные полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.