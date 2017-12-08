ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Украинские военные предприняли попытку занять позиции ополченцев в районе Горловки в Донбассе, два силовика погибли, заявил в пятницу журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Активизация противника на горловском направлении. Сегодня враг предпринял попытку выйти на наши позиции группой до пяти-семи человек в районе населенного пункта Доломитное для последующего их захвата. Однако ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — ред.) противника была своевременно обнаружена и нейтрализована. Двое военнослужащих ВСУ ликвидированы… К сожалению, при защите нашей республики один военнослужащий ДНР получил ранение" — заявил представитель ведомства.

В оперативном командовании добавили, что перед выдвижением украинских силовиков к позициям ДНР был зафиксирован обстрел из гранатометов и стрелкового оружия населенного пункта Доломитное. До этого силовики произвели минометный обстрел поселка Гольмовский — повреждены три дома.

"Обращаем внимание представителей СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ на грубые нарушения со стороны украинских силовиков", — сказал представитель военного ведомства.