МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Видеозапись грозы, разразившейся в австралийском округе Кимберли, вызвала бурную реакцию у пользователей YouTube. Запись природного явления опубликовал очевидец Джефф Грин.

Некоторым юзерам эта видеозапись напомнила кадры из фильма "Властелин колец", другим – компьютерную игру. "У инопланетян дискотека", — так описал увиденное пользователь под ником BooAdmin. Были и те, кто усомнился в подлинности видеоролика. "Выглядит как подделка", — отметил Pennywise. "Монтаж", — уверен dima sokolov.

Большая часть комментаторов, однако, не скрывала восхищения перед стихией. "Потрясающая красота", — написал All Extreme. "Это невероятно, впервые вижу такую мощную грозу, как хорошо, что вы сняли такое удивительное видео", — поделился Johnny Cook Jr’s Vlogs.

Циклон "Далия" обрушился на западное побережье Австралии в начале декабря, пишет Fox8. Отмечается, что в настоящее время на континенте идет сезон дождей, что характерно для начала австралийского лета.