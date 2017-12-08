Свыше трех тысяч палестинцев приняли участие в беспорядках в Газе

Акции протеста с карикатурой на Трампа на выходе из мечети Аль-Акса

Акции протеста с карикатурой на Трампа на выходе из мечети Аль-Акса

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек — РИА Новости. Израильская армия оценила примерно в три тысячи человек численность участников волнений на Западном берегу реки Иордан, еще сотни, по ее данным, вовлечены в беспорядки на границах сектора Газа.

Поводом для акций протеста, перераставших в стычки с израильтянами, стало недавнее решение США о признании Иерусалима столицей Израиля с игнорированием палестинских претензий на восточные районы города и его исторический центр.

"Во второй половине дня волнения произошли примерно в 30 локациях в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега — ред.) и сектора Газа", — сказано в армейской сводке на 15.15 мск.

Участники беспорядков, которых на Западном берегу военные насчитали три тысячи, швыряют камни и бутылки с зажигательной смесью, катят горящие покрышки в сторону силовиков. В ответ солдаты, по сообщению пресс-службы армии, применяют спецсредства и стреляют в воздух.

На хорошо укрепленной границе Газы волнения вспыхнули в шести точках с участием нескольких сотен палестинцев, также использующих камни и горящие шины. Военные открыли прицельный огонь по "двум главным подстрекателям".

"Попадания подтверждены", — говорится в сводке.

Она не учитывает ситуацию в Иерусалиме, который находится в зоне ответственности израильской полиции.

По данным палестинских медиков, число пострадавших на Западном берегу достигло 217 человек, в секторе Газа ранены 16.