"Нас притесняют, как и русских": почему венгры массово покидают Украину

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. Права этнических меньшинств остаются болевой точкой современной Украины. Министр иностранных дел Петр Климкин заявил, что представители венгерской общины массово покидают страну. По словам политика, в настоящее время этнических венгров "в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, они оставляют регион". В Будапеште не скрывают возмущения политикой украинизации, на которой настаивает Киев.
В разговоре с РИА Новости венгерский политолог Габор Штир оспорил цифру, приведенную Климкиным, но при этом заявил, что жители Закарпатья действительно подвергаются давлению, на что Будапешт намерен ответить созданием восточно-европейской коалиции против украинских властей.
"Нам не важно, из-за кого мы попали под раздачу"
Последняя инициатива Венгрии — направить на Украину европейскую миссию, которая провела бы независимый мониторинг соблюдения прав человека. "В Закарпатье проходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединялись жители других регионов Украины. В ходе таких встреч зафиксированы случаи надругательства над национальными символами нашей страны, скандировались антивенгерские лозунги. В связи с этим мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатской области", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петир Сийярто.
Тем временем его коллега Климкин отметился недипломатичным заявлением: опубликовал в социальной сети пост о том, что этнические венгры массово покидают Украину.
По мнению политолога, ситуация для его соотечественников развивается от плохого к худшему: "То, что сейчас Украина делает по отношению к венграм, я называю дискриминацией. Как еще можно назвать введение нового закона об образовании? Украина ущемляет все без исключения национальные меньшинства. И нам уже неинтересно, из-за русских мы попали под раздачу или просто по глупости властей".
Как считает эксперт, Будапешт заинтересован в сохранении своей диаспоры на Западной Украине и готов оказывать финансовую помощь венграм, которые пока остаются в стране. Речь, в частности, идет о кредитах на покупки сельскохозяйственной техники. Однако Киев не заинтересован в этих проектах. В администрации Порошенко не высказывают сожалений, что этнические венгры уезжают на Запад.
Язык доводит Киев
Решить проблему Киев намерен форсированным преподаванием украинского, что наталкивается на возражения венгров, которые хотели бы сохранить образование на родном языке. Старший научный сотрудник Института славяноведения Петр Искендеров рассказал РИА Новости, что "коса в этом вопросе нашла на камень". "В ответ на резкую реакцию Будапешта власти Украины попробовали заверить, что ущемления прав венгров не будет. Однако вскоре выяснилось, что об отмене спорного закона речи нет. Украина готова оставить возможность изучать языки, но только в рамках факультативов и внешкольных курсов, что категорически не устраивает Венгрию", — говорит эксперт.
О сложной игре Венгрии на Украине рассказал РИА Новости и один из лидеров этнического меньшинства русинов Петро Гецько. По словам политика, конфликтуя с Киевом, Венгрия действует в тесной координации с Польшей. "Однако рассчитывать на массовое выступление этнических венгров самой Украины против Киева не приходится. Местное националистическое движение слишком пассивно и все свои надежды возлагает на Будапешт", — говорит Гецько.
Осложняет ситуацию отсутствие взаимопонимания между двумя этническими меньшинствами Западной Украины — венграми и русинами. Переговоры, которые Гецько и его соратники проводили в Будапеште, оказались неудачными. "По сути дела, в Венгрии растоптали тысячелетнюю историю венгерско-русинской дружбы", — сетует он.