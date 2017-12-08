"Нас притесняют, как и русских": почему венгры массово покидают Украину

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. Права этнических меньшинств остаются болевой точкой современной Украины. Министр иностранных дел Петр Климкин заявил, что представители венгерской общины массово покидают страну. По словам политика, в настоящее время этнических венгров "в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, они оставляют регион". В Будапеште не скрывают возмущения политикой украинизации, на которой настаивает Киев.

В разговоре с РИА Новости венгерский политолог Габор Штир оспорил цифру, приведенную Климкиным, но при этом заявил, что жители Закарпатья действительно подвергаются давлению, на что Будапешт намерен ответить созданием восточно-европейской коалиции против украинских властей.

© Фото : Закарпаття Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье © Фото : Закарпаття Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье

"Нам не важно, из-за кого мы попали под раздачу"

Дипломатическое столкновение между Венгрией и Украиной вошло в активную фазу осенью 2017 года, после того как президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий права этнических меньшинств на изучение родного языка. В ответ Будапешт пригрозил пресечь любые попытки Киева интегрироваться в структуры ЕС и НАТО. Венгрия быстро перешла от слов к делу: добилась отмены саммита Украина — НАТО, назначенного на декабрь. Венгерский вице-премьер Жолт Шемьен призвал Киев предоставить автономию Закарпатью. Украина назвала претензии Будапешта покушением на свою территориальную целостность и "шантажом".

Последняя инициатива Венгрии — направить на Украину европейскую миссию, которая провела бы независимый мониторинг соблюдения прав человека. "В Закарпатье проходили антивенгерские демонстрации, к которым присоединялись жители других регионов Украины. В ходе таких встреч зафиксированы случаи надругательства над национальными символами нашей страны, скандировались антивенгерские лозунги. В связи с этим мы настаиваем на постоянном присутствии специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Закарпатской области", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петир Сийярто.

Тем временем его коллега Климкин отметился недипломатичным заявлением: опубликовал в социальной сети пост о том, что этнические венгры массово покидают Украину.

Как рассказал в интервью РИА Новости будапештский политолог Габор Штир, его соотечественники на протяжении многих лет действительно уезжали в Евросоюз, причем нередко этот процесс был мотивирован экономическими причинами. "В прошлом в Закарпатье проживали 150 тысяч венгров, сейчас их около 130 тысяч. Многие молодые люди покидают страну, чтобы найти работу в Евросоюзе. То же самое касается и этнических украинцев: не менее миллиона их осело в Польше, другие уехали еще западнее. А как поступать иначе, если не можешь обеспечить семью, не имеешь возможности учиться? Поэтому люди уезжали и продолжают уезжать", — говорит Штир.

По мнению политолога, ситуация для его соотечественников развивается от плохого к худшему: "То, что сейчас Украина делает по отношению к венграм, я называю дискриминацией. Как еще можно назвать введение нового закона об образовании? Украина ущемляет все без исключения национальные меньшинства. И нам уже неинтересно, из-за русских мы попали под раздачу или просто по глупости властей".

Как считает эксперт, Будапешт заинтересован в сохранении своей диаспоры на Западной Украине и готов оказывать финансовую помощь венграм, которые пока остаются в стране. Речь, в частности, идет о кредитах на покупки сельскохозяйственной техники. Однако Киев не заинтересован в этих проектах. В администрации Порошенко не высказывают сожалений, что этнические венгры уезжают на Запад.

© Фото : сайт Геннадій Москаль Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль и глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время встречи в Ужгороде. 10 октября 2017 © Фото : сайт Геннадій Москаль Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль и глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время встречи в Ужгороде. 10 октября 2017

Язык доводит Киев

С точки зрения украинских властей в основе закарпатского вопроса — незнание этническим меньшинством титульного языка, что препятствует интеграции части граждан в деловую жизнь страны. "Национальные меньшинства на Украине не знают украинского языка, как они могут выживать в ней? Это и есть дискриминация таких людей. Мы не хотим помешать им, мы хотим помочь. Этот закон является защитой прав таких детей", — заявил осенью президент Порошенко. Еще более резко на ту же тему высказался ярый противник украинского лидера Михаил Саакашвили. По его словам, в закарпатском регионе не чувствуется присутствия украинского государства — и это необходимо исправить. "Например, если ты приезжаешь в Берегово, то там — венгерские флаги, венгерское образование, венгерское финансирование частных бизнесов", — говорит бывший президент Грузии.

Решить проблему Киев намерен форсированным преподаванием украинского, что наталкивается на возражения венгров, которые хотели бы сохранить образование на родном языке. Старший научный сотрудник Института славяноведения Петр Искендеров рассказал РИА Новости, что "коса в этом вопросе нашла на камень". "В ответ на резкую реакцию Будапешта власти Украины попробовали заверить, что ущемления прав венгров не будет. Однако вскоре выяснилось, что об отмене спорного закона речи нет. Украина готова оставить возможность изучать языки, но только в рамках факультативов и внешкольных курсов, что категорически не устраивает Венгрию", — говорит эксперт.

Одновременно Искендеров допускает, что позиция Будапешта может обернуться более сложной, чем кажется на первый взгляд. "Для этой страны на протяжении многих лет поддержка соотечественников за рубежом является одним из приоритетов. Вместе с тем Венгрия может извлечь выгоду из притока своих соотечественников, решивших покинуть Украину. Дело не только в том, что эти люди могут быть задействованы в сельском хозяйстве. О них можно упоминать и на переговорах с Брюсселем. Власти Евросоюза настаивают на том, чтобы Венгрия приняла беженцев с Ближнего Востока по системе квот ЕС, в ответ на это Будапешт получает возможность утверждать, что уже выполняет свою миссию по приему переселенцев, помогая венграм, которые желают вернуться", — уверен Искендеров.

О сложной игре Венгрии на Украине рассказал РИА Новости и один из лидеров этнического меньшинства русинов Петро Гецько. По словам политика, конфликтуя с Киевом, Венгрия действует в тесной координации с Польшей. "Однако рассчитывать на массовое выступление этнических венгров самой Украины против Киева не приходится. Местное националистическое движение слишком пассивно и все свои надежды возлагает на Будапешт", — говорит Гецько.

Осложняет ситуацию отсутствие взаимопонимания между двумя этническими меньшинствами Западной Украины — венграми и русинами. Переговоры, которые Гецько и его соратники проводили в Будапеште, оказались неудачными. "По сути дела, в Венгрии растоптали тысячелетнюю историю венгерско-русинской дружбы", — сетует он.