Около 300 человек продолжают акцию протеста у Дамасских ворот в Иерусалиме

Палестинские женщины во время протеста у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима

Палестинские женщины во время протеста у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. Около 300 человек продолжают выражать протест у Дамасских ворот в Иерусалиме, акция проходит мирно, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее полиция разогнала протестующих, которые начали скандировать лозунги, выйдя с Храмовой горы после пятничной молитвы. Несколько человек пострадали.

Демонстрация возобновилась спустя 15 минут, но не в таком масштабе. Палестинцы выкрикивают ругательства и призывают защитить мечеть Аль-Акса. от сионистов. Полиция в происходящее не вмешивается.

В разгар акции дежурившие рядом медики вынесли из толпы женщину около 50 лет, потерявшую сознание.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.