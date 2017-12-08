Киев пообещал учесть критику закона об образовании

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Министерство образования Украины заявило, что согласно с позицией Венецианской комиссии о необходимости детализации статьи об образовании на языках нацменьшинств и готово разрабатывать подходы к обучению нацменьшинств с учетом их нужд.

Закон об образовании вступил в силу на Украине 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

На данный момент Венецианская комиссия официально не обнародовала свои выводы по закону об образовании. По данным министерства, оглашение выводов ожидается в понедельник.

"Самый главный тезис выводов заключается в том, что статья 7 является рамочной и подлежит дальнейшей детализации, в частности в законе "Об общем среднем образовании". Мы полностью согласны с этим утверждением. Совместно с национальными общинами министерство будет работать над дальнейшей разработкой различных подходов к обучению меньшинств, с учетом их образовательных потребностей. Основная цель — обеспечить достаточный уровень владения как государственным, так и родным языками", — говорится в сообщении ведомства, сформулированном по результатам финального заседания Венецианской комиссии в пятницу.