ВСУ нарушили 11 пунктов "Минска-2", заняв поселки в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Украинские силовики нарушили 11 пунктов Минских соглашений, заняв населенные пункты Гладосово и Травневое в пригородах Горловки, заявил журналистам в пятницу представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили, что заняли эти населенные пункты, но утверждают, что не нарушали Минские соглашения.

"На одном примере украинская сторона нарушила 11 пунктов минских договоренностей. Отсюда вопрос — можно ли иметь дело с таким государством, которое не способно выполнять взятые на себя международные обязательства?" — заявил представитель оперативного командования.

В ведомстве добавили, что часть из нарушенных пунктов имеет отношение к деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.