Лавров назвал заявления о нарушении Россией Договора о РСМД голословными

ВЕНА, 8 дек – РИА Новости. Обвинения России в том, что она нарушает Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), голословны, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Насчет сообщений, что мы якобы где-то разворачиваем ракеты средней и меньшей дальности, запрещенные соответствующим договором: мне не известно об этих сообщениях. Я готов был бы их посмотреть, тогда, может быть, более внятно выражусь. В принципе президент Путин уже не раз комментировал нашу приверженность Договору о ракетах средней и меньшей дальности, напоминал историю этого вопроса. Когда договор был заключен, у Советского Союза только и были эти ракеты наземного базирования, а у США они также были воздушного базирования, морского базирования. Поэтому, подписав договор о запрете и уничтожении таких ракет наземного базирования, мы себя, конечно, серьезно обезоружили в этой категории вооружений", — сказал Лавров.

"Но с тех пор — и президент об этом говорил — мы в рамках модернизации своих вооружённых сил создали соответствующие ракеты, не запрещенные договором, морского и воздушного базирования. В этих условиях зачем нам надо нарушения какие-то осуществлять, я просто не понимаю. Поэтому, если СМИ пишут голословно, то, наверное, на это даже время тратить не стоит", — добавил министр.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>