В Иерусалиме и на Западном берегу начались столкновения

Столкновения израильской полиции и протестующих мусульман начались в Старом городе Иерусалима

Столкновения израильской полиции и протестующих мусульман начались в Старом городе Иерусалима

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. У Дамасских ворот в Иерусалиме начались столкновения израильской полиции и протестующих, передает корреспондент РИА Новости.

Группа митингующих заблокировала улицу около Старого города, конная полиция их разгоняет. В силовиков летят бутылки. Толпа пытается прорваться к Дамасским воротам.

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Несколько активистов пострадали, их увезли на скорой. К месту столкновений прибыли дополнительные силы полиции.

Stand for Baitul Maqdis as Capital of Palestine. till the end. Takbir! ✊🏻#Jerusalem pic.twitter.com/jtLKtTsLrO — Cik Afaf (@cikafaf) 8 декабря 2017 г.​

Многотысячная толпа мусульман направилась к Дамасским воротам — на площадь, где традиционно проводятся акции протеста, — после молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Inside the Al-Aqsa mosque compound earlier… vows to fight until the end for #Jerusalem "death over humiliation" pic.twitter.com/FRGySqFqo4 — Arwa Damon (@arwaCNN) 8 декабря 2017 г.​

Столкновения также начались в городах на Западном берегу реки Иордан — возле Хеврона и Калькильи.

"Мы оказали помощь примерно 40 пострадавшим от слезоточивого газа в районе города Наблуса", — сказал РИА Новости представитель палестинского Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

Тем временем жители столицы Иордании Аммана и местные политики начали шествие в центре города в знак протеста против решения США.

Тысячи жителей Стамбула, Анкары, Бурсы, Коньи, Эскишехира, Манисы и других крупных городов Турции также вышли на улицы.

Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Заявление американского лидера вызвало массовые протесты палестинцев — во многих городах начались беспорядки.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.

Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которую надо решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.