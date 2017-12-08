В Иерусалиме и на Западном берегу начались столкновения

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. У Дамасских ворот в Иерусалиме начались столкновения израильской полиции и протестующих, передает корреспондент РИА Новости.
Группа митингующих заблокировала улицу около Старого города, конная полиция их разгоняет. В силовиков летят бутылки. Толпа пытается прорваться к Дамасским воротам.
Несколько активистов пострадали, их увезли на скорой. К месту столкновений прибыли дополнительные силы полиции.
Stand for Baitul Maqdis as Capital of Palestine. till the end. Takbir! ✊🏻#Jerusalem pic.twitter.com/jtLKtTsLrO— Cik Afaf (@cikafaf) 8 декабря 2017 г.
Многотысячная толпа мусульман направилась к Дамасским воротам — на площадь, где традиционно проводятся акции протеста, — после молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе.
Inside the Al-Aqsa mosque compound earlier… vows to fight until the end for #Jerusalem "death over humiliation" pic.twitter.com/FRGySqFqo4— Arwa Damon (@arwaCNN) 8 декабря 2017 г.
Столкновения также начались в городах на Западном берегу реки Иордан — возле Хеврона и Калькильи.
RT DaysofPalestine "#Photos of the clashes with #Israeli occupation forces in the occupied Hebron. #JerusalemIsTheCapitalOfPalestine pic.twitter.com/pEKBhdndK7"— Richard Hardigan (@RichardHardigan) 8 декабря 2017 г.
"Мы оказали помощь примерно 40 пострадавшим от слезоточивого газа в районе города Наблуса", — сказал РИА Новости представитель палестинского Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.
Тем временем жители столицы Иордании Аммана и местные политики начали шествие в центре города в знак протеста против решения США.
نادت القدس فلبّت عمّان!#القدس_عاصمتنا #القدس_عاصمة_فلسطين pic.twitter.com/JSO46wwHTe— Bukhari ∆ (@Fakher_bukhari) 8 декабря 2017 г.
Тысячи жителей Стамбула, Анкары, Бурсы, Коньи, Эскишехира, Манисы и других крупных городов Турции также вышли на улицы.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы.
Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта, которую надо решать на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть.