Киев пытается похоронить Минские соглашения, заявил Лавров

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. Киев пытается использовать тему миротворцев ООН в Донбассе, чтобы похоронить минские соглашения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я еще комментировал вчера тему миротворцев ООН, которую опять же украинская сторона хочет использовать, чтобы похоронить минские договоренности. Минские договоренности предусматривают работу наблюдателей ОБСЕ, передвижения которых должны согласовываться со сторонами, на чьей территории они находятся или хотят осуществлять патрулирование", — сказал Лавров на пресс-конференции в Вене.

По его словам, из-за проблем с безопасностью наблюдателей ОБСЕ, Москва давно еще предлагала их вооружить, однако от этого отказались европейские страны, поскольку у ОБСЕ нет опыта миротворческой деятельности.

"Тогда мы предложили устами президента Путина миротворцев ооновских сформировать в рамках миссии по охране наблюдателей ОБСЕ. Куда бы наблюдатели ОБСЕ ни шли…, они должны сопровождаться охранниками ООН. Это понятно, это не передергивает минские договоренности" — подчеркнул Лавров.

В тоже время, украинская сторона при позитивном отношении США хочет из этой миссии миротворцев ООН "сделать по сути внешнюю администрацию на Донбассе, которая будет решать все те вопросы, которые необходимо согласовывать в прямом диалоге между Киевом, Донецком и Луганском", отметил Лавров.

"То есть, вместо обоюдоприемлемых договоренностей по вопросам амнистии, специального статуса Донбасса, проведения выборов, эта администрация, по задумке киевлян, решила бы проблемы возращения этого региона в лоно Украины без всякого особого статуса. Они об этом публично не говорят, но мы знаем, что, если пошло дело по их сценарию, то этим бы оно и кончилось", — отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что его американский коллега Рекс Тиллерсон готов продолжать поиск общеприемлемых подходов к вопросу миротворцев ООН в Донбассе.

"Рекс Тиллерсон не выступал с крайних позиций в поддержку антиминского подхода, но выразил готовность продолжать искать на основе, надеюсь, наших предложений какие-то общеприемлемые обращения в ООН, которые бы не подрывали минских договоренностей", — сказал Лавров.