США могли спровоцировать КНДР на запуск ракет, заявил Лавров

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. В Москве считают необходимым предпринять шаги по деэскалации ситуации вокруг КНДР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Насчёт Северной Кореи наша позиция не изменилась: мы убеждены, что должны быть предприняты шаги по деэскалации ситуации", —сказал министр на пресс-конференции в Вене.

"Наверное, это лучше сказать публично: где-то в сентябре американские коллеги дали понять, что до весны никаких военных учений в районе Корейского полуострова не планируется. Мы восприняли этот сигнал, как готовность, если сохранится спокойствие со стороны Пхеньяна, начать создавать какие-то условия для диалога", — добавил он.

Министр рассказал, что Москва передала "этот сигнал в Пхеньян, там не сказали "нет", но ровно через два дня было объявлено о внеочередных, внеплановых масштабных учениях в октябре, которых никто не ожидал".

"После этих учений Пхеньян опять не делал резких движений, и тогда, словно желая, чтобы эти резкие движения все-таки состоялись, было объявлено в конце ноября о ещё одних учениях в декабре, которые, как я понимаю, сейчас продолжаются, самые крупные в истории военно- воздушные учения США и Республики Корея", — пояснил министр.

"И после объявления об этих учениях произошёл вот, очередной запуск той самой ракеты, которая, судя по всему, имеет характеристики межконтинентальной", — сказал министр, добавив, что не пытается оправдывать этот запуск. Он напомнил, что Москва запуск осудила и потребовала от Северной Кореи полного выполнения резолюции СБ ООН.

"Но США действовали так, как будто хотели его (Пхеньян) спровоцировать на очередную авантюру, и сделали это", — подчеркнул глава МИД РФ.