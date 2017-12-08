Порошенко надеется, что Украина сможет присоединиться к Шенгенской зоне

КИЕВ, 8 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что стране удастся присоединиться к Шенгенской зоне.

Ранее он заявил, что Украина хочет углубить безвизовый режим с ЕС: подписать ассоциацию с Шенгенской зоной и заключить таможенный союз с ЕС.

"Я хотел бы выразить надежду, что и Украине также удастся присоединиться к Шенгенской зоне. Это одна из наших инициатив по программе "Восточное партнерство плюс", которая предусматривает ряд проектов по сотрудничеству: присоединение Украины к ЕС, цифровому союзу, шенгенскому союзу. И очень внимательно анализируем перспективы присоединения Украины к таможенному союзу. Уверен, для нас это будет чрезвычайно амбициозным заданием", — заявил Порошенко в ходе брифинга с литовской коллегой Далей Грибаускайте.

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.