Лавров рассказал о встрече с украинским коллегой в Вене

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече со своим украинским коллегой Павлом Климкиным в четверг обсудил некоторые нюансы обмена пленными в Донбассе.

В четверг в Вене по инициативе украинской стороны состоялась первая за долгое время встреча Лаврова и Климкина в двустороннем формате. По словам российского министра, они обсудили нюансы обмена пленными по предложению координатора делегации правительства Украины в контактной группе по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука.

"По его просьбе состоялась встреча. Мы говорили с Павлом Анатольевичем о реализации той принципиальной договоренности, которая была достигнута после приезда в Россию координатора делегации правительства Украины в контактной группе по гуманитарным вопросам Виктора Медведчука. Он, как вы знаете, привез предложения об обмене порядка 300 представителей Донецка и Луганска на 70 с чем-то украинских граждан, которые находятся на территории этих провозглашенных республик. И вы тоже знаете, что президент Путин по просьбе Медведчука специально связывался с руководителями этих республик и призвал их поддержать такой подход. И все с этим согласились, и вчера мы с Павлом Климкиным обсудили некоторые нюансы, которые не касаются цифр, но касаются необходимости выверить некоторую информацию", — сказал Лавров на пресс-конференции в Вене.

Он так же добавил, что на предстоящей встрече советников президентов нормандского формата тема подготовки этого размена будет главной.