Лавров: Москва призывает Киев приступить к прямым переговорам с ДНР и ЛНР

ВЕНА, 8 дек — РИА Новости. Москва призывает Киев приступить к прямым переговорам с Луганском и Донецком, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене.

"Призываю наших украинских коллег также не манкировать своими обязательствами, которые закреплены в минских договоренностях, и так же, как Кишинев разговаривает с Тирасполем, начать напрямую говорить с Донецком и Луганском. Это даже не совет, это требование, которое было одобрено СБ ООН, когда мы поддержали в Совете Безопасности единогласно минские договоренности",- сказал он.

"По Украине, вы слышали, дискуссия была весьма напряженная. Несмотря на все разногласия, выделю главное: никто не подвергает сомнению безальтернативность минского комплекса мер. Все поддерживают усилия ОБСЕ по содействию в урегулировании конфликта в Донбассе как в рамках работы контактной группы, так и через ту деятельность, которую проводит специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на востоке Украины", — добавил Лавров.