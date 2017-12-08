СМИ опубликовали завещание убитого экс-президента Йемена

Портреты президента Йемена Али Абдаллы Салеха во время митинга в его поддержку в Сане. Архивное фото

Портреты президента Йемена Али Абдаллы Салеха во время митинга в его поддержку в Сане. Архивное фото

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех за день до своей гибели написал завещание, в котором призвал народ не сдавать страну "преступным ополчениям" и заявил о предателях в своем окружении, сообщил телеканал "Аль-Арабия", приведя фото якобы написанного Салехом завещания.

Салех погиб 4 декабря в перестрелке со своими недавними союзниками повстанцами-хуситами, которые преследовали экс-президента из-за разгоревшегося между ними конфликта.

"Если найдете эту бумагу, знайте, что родина драгоценна и мы не можем ею пренебрегать. Мое завещание моим детям и моему народу — не сдавайтесь этим преступным ополчениям, не сдавайте им республиканский Йемен, станьте их ночным кошмаром", — пишет Салех.

Экс-президент отмечает в рукописном тексте, что в минуты составления завещания его окружают "предатели, которые дешево продали Йемен", он приветствует йеменцев и обещает встретиться с ними в раю.

Как утверждает "Аль-Арабия", письмо Салеха опубликовал Тарек аль-Авады, брат замгенсека партии Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) Ясира аль-Авады. Канал при этом отметил, что не смог проверить подлинность текста у родственников Салеха, так как с ними тяжело связаться из-за нынешней обстановки в Йемене. Как сообщал в понедельник телеканал Sky News Arabia, Ясир аль-Авады погиб вместе с Салехом в той перестрелке, однако позднее его семья опровергла сообщения, отметив, что с Салехом погиб генсек ВНК Ариф аз-Зука.

В минувший понедельник хуситы объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки. Как сообщили арабские СМИ, Салех был похоронен в среду без официальных церемоний.

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов — шиитского движения "Ансар Алла" — против действующего правительства Йемена, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В конце ноября между союзниками вспыхнул конфликт в контролируемой ими столице Йемена Сане, и спустя несколько дней противостояний партия Салеха ВНК обвинила хуситов в перевороте и призвала бороться с ними. Салех подтвердил разрыв с хуситами накануне своей гибели.