Драка сотрудника британского McDonald’s с посетителем попала на видео

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В интернет попало видео драки сотрудника сети быстрого питания McDonald’s в Ливерпуле с посетителем, требовавшим куриные наггетсы на завтрак, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел рано утром, когда обычное меню уже сменилось специальным предложением на завтрак. Большинство традиционных позиций ресторана в утреннее меню не входит.

По данным очевидцев, посетитель сначала заказал наггетсы, однако ему объяснили, что их нет. Тогда он попросил бекон, но и его в утреннем меню не оказалось.

Что произошло дальше, не совсем понятно. На 26-секундном видео, которое снял на камеру смартфона другой посетитель, видно, что сотрудник фаст-фуда бьет мужчину головой в грудь. Тот не сдается и пытается сбить с оппонента очки.

В процессе драки работник McDonald’s теряет оленьи рога — рождественскую атрибутику. Дерущихся пытаются разнять молодая женщина и еще один сотрудник сети. Затем видео обрывается.

Представители McDonald’s сообщили журналистам, что проводят внутреннее расследование. Работника временно отстранили от обязанностей.