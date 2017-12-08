Возвращение рохинджа в Мьянму не должно быть поспешным, заявили в ООН

Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото

Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 8 дек – РИА Новости. Возвращение рохинджа в Мьянму не должно быть поспешным и преждевременным, заявил официальный представитель Управления ООН по делам беженцев Эдриан Эдвардс.

"Чрезвычайно важно, чтобы возвращение не было поспешным и преждевременным", — заявил он на пресс-конференции в Женеве.

Правительства Мьянмы и Бангладеш в конце ноября подписали соглашение о возвращении на родину представителей народности рохинджа, находящихся в бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн. Стороны согласились привлечь к процессу ООН.

Согласно документу, в Мьянму смогут вернуться только те беженцы, которые покинули страну после 25 августа текущего года или 9 октября 2016 года, когда в штате Ракхайн также произошла эскалация насилия. Кроме того, беженцы должны возвращаться в Мьянму по собственному желанию, должны быть резидентами Мьянмы, в частности, оба родителя родившегося в Бангладеш ребенка должны быть резидентами Мьянмы.

Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.