Возвращение рохинджа в Мьянму не должно быть поспешным, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 8 дек – РИА Новости. Возвращение рохинджа в Мьянму не должно быть поспешным и преждевременным, заявил официальный представитель Управления ООН по делам беженцев Эдриан Эдвардс.
"Чрезвычайно важно, чтобы возвращение не было поспешным и преждевременным", — заявил он на пресс-конференции в Женеве.
Правительства Мьянмы и Бангладеш в конце ноября подписали соглашение о возвращении на родину представителей народности рохинджа, находящихся в бангладешских лагерях после вспышки насилия в мьянманском штате Ракхайн. Стороны согласились привлечь к процессу ООН.
Более полумиллиона рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.