Арабские страны намерены выработать единую позицию по Иерусалиму

КАИР, 8 дек — РИА Новости. Арабские страны на предстоящем в субботу экстренном заседании Лиги арабских государств (ЛАГ) намерены выработать единую позицию по ситуации вокруг Иерусалима, после того как США признали этот город столицей Израиля, говорится в информационном сообщении панарабской организации.

"Идут консультации на самом высоком уровне с целью выработки единой арабской позиции в субботу на заседании глав МИД Лиги арабских государств", — говорится в сообщении.

Ранее генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт назвал недопустимыми "махинации со статусом Иерусалима", который имеет важное религиозное значение для всех жителей арабских стран, как христиан, так и мусульман. По его словам, решение США признать Иерусалим столицей Израиля нанесет удар по арабо-американским отношениям.

Он также заявил, что решение президента США Дональда Трампа делает бессмысленными переговоры о мирном урегулировании между палестинцами и израильтянами, напомнив, что определение будущего этого города является предметом переговоров о статусе окончательного урегулирования.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.