В Индии суд приговорил к казни двух мужчин за убийство 16 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек — РИА Новости. Суд в Индии приговорил Мониндера Сингха Пандхера и его помощника Сурендера Коли к смертной казни, признав их виновных еще в одном из 16 серийных убийств, совершенных в период с 2005 по 2006 год, сообщает в пятницу информационный портал Outlook India.

Речь идет о серии шокирующих убийств, которые потрясли страну в декабре 2006 года. Тогда полиция города Ноида, штат Уттар-Прадеш, обнаружила в водостоке остатки 16 человек, преимущественно детей, числившихся пропавшими без вести. Следствие утверждает, что Коли заманивал детей в дом, обещая угостить их конфетами и шоколадом, после чего убивал их и насиловал их трупы. По данным суда, в отдельных случаях также имели место акты каннибализма. В подавляющем большинстве случаев жертвами убийц становились маленькие девочки.

Как отмечает портал, Пандхера и Коли являются фигурантами еще нескольких уголовных дел. В июле текущего года суд также признал их виновными по одному из эпизодов дела об убийстве детей, назначив им высшую меру наказания.