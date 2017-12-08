Тысячи мусульман собрались на молитву в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА новости. Несколько тысяч мусульман собрались на пятничную молитву в мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, после которой палестинские радикалы обещали провести "день гнева", передает корреспондент РИА Новости.

Обстановка в целом спокойная, хотя нередко можно услышать обсуждение политических тем. Верующие, большинство из которых мужчины, проходят через кордоны израильской полиции. Слово "интифада" рядом с такими пунктами досмотра звучит регулярно, но особый интерес полицейские проявляют к тем, кто не похож на местных жителей: к мечети пропускают только мусульман.

В то же время на территории храмового комплекса немало туристов из мусульманских стран. Одна пара туристов радостно фотографируется на фоне святыни Купол Скалы и кричит на турецком "Ура, мы у аль-Аксы!". Мечеть аль-Акса находится напротив Купола Скалы.

Верующие выбирают место для молитвы на свое усмотрение: в здании мечети еще остаются свободные места, но многие устроились на ковриках на улице: в Иерусалиме солнечно и тепло. Перед молитвой верующие, усевшись на траве возле мечети, обсуждали различные вопросы религиозного характера, но некоторые негромко обсуждали и решение США о признании Иерусалима столицей Израиля. Впрочем, таких меньшинство, большая часть пришедших исполняет религиозные ритуалы.

Через Ворота смотрителя по улице Алла а-Дин продолжает прибывать большое количество мусульман, люди идут сплошным потоком. Полиция контролирует ситуацию.

Все лавки у Храмовой горы продолжают работать. "Мы не хотим никаких беспорядков, хотим мирно вести бизнес, и чтобы туристы приезжали", — сказал РИА Новости один из торговцев.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.