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Венгры бегут: глава МИД Украины рассказал о ситуации в Закарпатье

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (109)
13:0808.12.2017
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© AP Photo / Ronald ZakГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фотоГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Этнические венгры массово покидают Закарпатскую область. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин после разговора с венгерским коллегой Петером Сиярто.

Указательная стела на венгерском языке в Закарпатье
© Фото : Закарпаття
Туда и дорога. В Киеве рады, что венгры покидают Украину
"Этнических венгров в Закарпатье не 150 тысяч и даже не 100 тысяч, люди покидают регион. Наша общая задача с Венгрией поддержать общины", написал Климкин в Twitter.

20-40 случаев в год

В посольстве Венгрии на Украине рассказали, что ежегодно 20-40 жителей Закарпатской области просят помощи в выезде на постоянное проживание в их страну.

Вместе с тем в посольстве не смогли предоставить статистику, сколько венгров проживает на Украине.

"Мы не ведем такой статистики, это знают украинские власти", уточнили в консульском отделе.

Будапешт обеспокоен

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма в Закарпатье
Сиярто, в свою очередь, призвал ОБСЕ направить миссию в Закарпатскую область. Он отметил, что Будапешт обеспокоен ситуацией в регионе.

"Там были антивенгерские демонстрации, <…> в ходе которых происходили надругательства над национальными символами и скандировались антивенгерские лозунги", добавил глава МИД.

Он также указал, что Венгрия поддерживает Киев во многих сферах.

"Поэтому принятие парламентом (Украины прим. ред.) закона об образовании в сентябре этого года стало для нас настоящим разочарованием", — отметил глава МИД.

По его словам, этот закон ущемляет права нацменьшинств, ограничивая возможность обучения на родном языке. Он также отмечал, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого закона.

Суть закона об образовании

Люди протестуют против Украинской языковой реформы напротив посольства Украины в Будапеште, Венгрия. 13 октября 2017
© AP Photo / Zoltan Mathe/ MTI
В Венгрии прошла акция "Самоопределение для Закарпатья"
Согласно закону об образовании, с сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств получат возможность обучаться на родном языке и параллельно учить украинский только в детских садах и начальной школе.

Начиная с пятого класса, преподавание будет идти только на государственном языке страны. Язык нацменьшинств можно будет изучать только на дополнительных факультативных занятиях. С сентября 2020 года все обучение будет проходить исключительно на украинском.

Это не первый закон, ограничивающий использование других языков на территории страны. Так, в мае 2017 года Рада постановила увеличить до 75% долю украинского языка на телевидении. По мнению властей, он направлен на защиту национальной безопасности и популяризацию украинского языка.

Летом Рада также приступила к разработке законопроекта, который позволил бы украинскому языку доминировать во всех сферах общественной жизни.

Документ предусматривает, в частности, наказание за "унижение" государственного языка.

Киев идет на уступки

Политолог Иван Мезюхо обратил внимание на тон сообщения Климкина. По его мнению, министр радуется тому, что венгры уезжают с Украины.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости
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Саакашвили заявил об отсутствии украинского государства в Закарпатье
"В украинской политике сформировалась идея о том, что украинское государство создано именно для украинцев. Это идея украинского интегрального национализма", отметил эксперт.

По его словам, остается надеяться, что Климкина неправильно поняли или ему не хватило символов, чтобы выразить свою позицию.

"Думаю, министр иностранных дел достаточно некорректно высказывается. Но это не первое его некорректное заявление. Наверное, ему надо научиться пользоваться собственным микроблогом так, чтобы его заявления не оставляли смешанных ощущений", сказал Мезюхо.

По его мнению, Украина пошла на уступки Венгрии, чтобы избежать обострения отношений.

Он отметил, что ругаться членом Евросоюза Киеву невыгодно, так как номинально он стремится к участию в ЕС в качестве полноправного члена.

"При этом в ЕС понимают, что никакая Украина им не нужна. Это понимает и высшее руководство Украины, но продолжает рассказывать своему населению, что их якобы ждут в Европе", заключил политолог.

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