Макрон призвал стороны палестино-израильского конфликта к ответственности

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал все стороны палестино-израильского конфликта проявить ответственность на фоне роста напряженности в регионе после решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город. Это решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины. Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания не признал Иерусалим столицей Израиля и призвал к новой, третьей арабской интифаде — восстанию против Израиля.

"Я бы хотел, чтобы инициативы, предпринимаемые в отношении статуса Иерусалима, который должен быть предметом обсуждений израильтян и палестинцев под эгидой ООН, не усиливали нестабильность в регионе. После заявления президента (Трампа) сегодня я призываю всех к спокойствию и ответственности", — заявил Макрон на открытии министерской встречи международной группы поддержки Ливана в Париже. Трансляция выступления велась в Periscope Елисейского дворца.

В свою очередь, премьер-министр Ливана Саад Харири подчеркнул, что Ливан не признает решение Трампа, которое "еще больше усложняет мирный процесс и создает дополнительные вызовы для стабильности всего региона".

Ранее глава МИД Франции заявлял, что решение Трампа по Иерусалиму не позволяет продолжать мирный процесс на Ближнем Востоке, а также создает риск начала новой интифады.