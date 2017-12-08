Турция остается приверженной вступлению в ЕС, заявил вице-премьер

БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости, Мария Князева. Турция остается приверженной вступлению в Евросоюз, заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ноябре призывал Турцию вернуться к европейским ценностям, чтобы сохранить перспективу членства в Евросоюзе.
"Мы по-прежнему привержены вступлению в ЕС, Турция по-прежнему (является) кандидатом", — сказал Шимшек на конференции в Брюсселе.
Евросоюз ранее решил сократить объем средств для Турции, зарезервированный в бюджете ЕС на 2018 год и предназначенный на поддержку страны на ее пути в Евросоюз.
Исходя из материалов к бюджету ЕС, Турции останется доступно почти 535 миллионов евро в виде обязательств бюджета ЕС на 2018 года в рамках pre-accession funds, но 70 миллионов евро именно из этой суммы отложено в резерв.