Турция остается приверженной вступлению в ЕС, заявил вице-премьер

БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости, Мария Князева. Турция остается приверженной вступлению в Евросоюз, заявил вице-премьер Турции Мехмет Шимшек.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ноябре призывал Турцию вернуться к европейским ценностям, чтобы сохранить перспективу членства в Евросоюзе.

"Мы по-прежнему привержены вступлению в ЕС, Турция по-прежнему (является) кандидатом", — сказал Шимшек на конференции в Брюсселе.

Евросоюз ранее решил сократить объем средств для Турции, зарезервированный в бюджете ЕС на 2018 год и предназначенный на поддержку страны на ее пути в Евросоюз.

Совета ЕС в конце ноября сообщал, что ввиду ситуации в Турции касательно демократии, верховенства права, прав человека и свободы прессы, предоставление средств для поддержки страны в ее подготовке ко вступлению в Евросоюз (так называемые pre-accession funds) сокращается в окончательной версии бюджета ЕС на 2018 года на 105 миллионов евро по сравнению с изначальным предложением Еврокомиссии, еще 70 миллионов евро откладывается в резерв до тех пор, пока страна не совершит заметные достаточные улучшения в соответствующих сферах.

Исходя из материалов к бюджету ЕС, Турции останется доступно почти 535 миллионов евро в виде обязательств бюджета ЕС на 2018 года в рамках pre-accession funds, но 70 миллионов евро именно из этой суммы отложено в резерв.