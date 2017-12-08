Власти ДНР подтвердили готовность к обмену пленными до конца года

МОСКВА,8 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы к обмену пленными с Киевом и рассчитывают, что он состоится до конца года, "мяч на стороне Украины", заявил РИА Новости полпред ДНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин.

Накануне в Вене состоялась первая встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина в двустороннем формате. Климкин по итогам встречи, инициированной украинской стороной, сказал, что обсуждались вопросы обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Климкин заявил о необходимости решить этот вопрос в ближайшие недели.

"Мяч, на самом деле, на стороне Украины, потому что мы, со своей стороны, готовы хоть завтра провести обмен, здесь (вопрос), насколько готова Украина. Поэтому я не был настолько настроен на ближайшие дни-недели, но все же до новогодних, до рождественских праздников я рассчитываю, что обмен произойдет", — заявил Пушилин.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными.