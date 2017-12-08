Гуманитарный конвой из России доставит в Донбасс подарки к Новому году

Автомобиль 71-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 23 ноября 2017

Автомобиль 71-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 23 ноября 2017

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Комитет Совета Федерации совместно с МЧС РФ отправит в Донбасс конвой с 3,5 тысячи подарков к Новому году, заявил заместитель председателя Высшего совета Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" Сергей Щетинин.

"Совместно с МЧС отдельно будет от комитета Совета Федерации, скорее всего, такой конвой. Туда будут включены детские подарки. Мы ежегодно это делаем, очередной конвой будет включен в колонну МЧС", — сказал Щетинин РИА Новости после заседания Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины в Совете Федерации.

Всего этих подарков, по его словам, будет 3,5 тысячи.