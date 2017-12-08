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Прорыв в переговорах: ЕС и Британия готовы к новому этапу обсуждения Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (333)
12:3908.12.2017
(обновлено: 12:43 08.12.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВеликобритания. Архивное фотоВеликобритания. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Еврокомиссия и Великобритания заявили, что решили основные вопросы, касающиеся условий выхода Великобритании из Евросоюза, теперь лидерам стран ЕС предстоит дать старт новому этапу переговоров – о будущих отношениях и о возможном переходном периоде в них после Brexit.

Акция протеста у здания Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
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Заявление было сделано по итогам встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и главы ЕК Жан-Клода Юнкера, состоявшейся рано утром в четверг в Брюсселе. Они утвердили доклад переговорщиков, где зафиксированы договоренности по каждому из ключевых вопросов переговоров о Brexit: правам граждан, ирландской границе и финансовым обязательствам, а также по дополнительным вопросам, в том числе таким, как выход Великобритании из Европейского агентства по атомной энергии (Евроатом), сотрудничество по гражданским и торговым вопросам, полицейское сотрудничество по уголовным вопросам и продолжающиеся разбирательства в Суде ЕС, связанные с Британией.

Три полных "корзины"

Еврокомиссия заявила, что "удовлетворена достижением достаточного прогресса по всем трем приоритетным областям: правам человека, диалогу по Ирландии и Северной Ирландии и финансовому урегулированию".

Участники протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне. 14 ноября 2017
© REUTERS / Peter Nicholls
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"Права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и граждан Великобритании в 27 странах ЕС останутся теми же после выхода Великобритании из ЕС. Комиссия также обеспечила, чтобы административные процедуры для граждан ЕС, проживающих в Великобритании, были дешевыми и простыми", — говорится в заявлении ЕК по итогам достигнутых договоренностей.

Великобритания также подтвердила выполнение финансовых обязательств, взятых ею на себя во время ее членства в Евросоюзе.

"Что касается границы между Ирландией и Северной Ирландией, Великобритания признает уникальную ситуацию на острове Ирландия и взяла на себя значительные обязательства с целью избежать жесткой границы", — отмечается в документе.

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© Fotolia / hansenn
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Подробности договоренностей прописаны в 16-страничном документе – докладе групп по ведению переговоров. Вместе с тем, как говорится в докладе, приведенные в нем условия еще необходимо формально закрепить – "отразить в полной мере в соглашении о выходе" Великобритании из ЕС.

Работа над соглашением о выходе Великобритании из Евросоюза начнется после того, как заявление ЕК и Великобритании о достижении достаточного прогресса будет подтверждено лидерами стран-членов ЕС. Это решение предстоит принять на саммите ЕС 15 декабря.

Самое сложное впереди

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что рекомендовал лидерам на саммите 15 декабря уполномочить переговорщиков как можно быстрее начать переговоры о переходном периоде в отношениях Великобритании и ЕС. Он напомнил, что Великобритания просила о переходном периоде продолжительностью около двух лет, в течение которых она намерена продолжить участвовать в таможенном союзе и в едином рынке.

Отражение флагов во время саммита Восточное партнерство
© AFP 2017 / Alain Jocard
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По словам Туска, ЕС готов обсудить эту возможность, но на своих условиях: Лондону придется в течение этого периода соблюдать нормы ЕС, в том числе те, которые будут приняты без ее участия.

"Она будет соблюдать бюджетные обязательства, подлежать правовому надзору и соблюдать все связанные с этим обязательства. Ясно, что на время переходного периода после выхода Великобритании ЕС продолжит принимать решения в составе 27 стран-членов, без участия Великобритании", — заявил Туск журналистам после переговоров с Мэй.

Параллельно с переговорами о переходном периоде Туск предлагает уполномочить переговорщиков начать обсуждать с британской стороной ее видение будущих отношений.

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© РИА Новости / Алекс Макнотон
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При этом переговоры о новых условиях партнерства начнутся позже. "Мы готовы начать готовить тесное партнерство ЕС с Великобританией по вопросам торговли, а также по борьбе с терроризмом, международной преступностью и в сферах безопасности, обороны и международной политики", — сказал Туск, отметив, что для этого саммиту ЕС нужно будет "принять дополнительные директивы в следующем году".

Он отметил, что "самые сложные вызовы по-прежнему впереди".

"С британского референдума прошло полтора года, они были посвящены самой легкой части задачи. Сейчас на переговоры о переходном периоде и рамках наших будущих отношений у нас де-факто остается меньше года", — заявил председатель Евросовета.

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