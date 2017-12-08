Прорыв в переговорах: ЕС и Британия готовы к новому этапу обсуждения Brexit

БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Еврокомиссия и Великобритания заявили, что решили основные вопросы, касающиеся условий выхода Великобритании из Евросоюза, теперь лидерам стран ЕС предстоит дать старт новому этапу переговоров – о будущих отношениях и о возможном переходном периоде в них после Brexit.
Три полных "корзины"
Еврокомиссия заявила, что "удовлетворена достижением достаточного прогресса по всем трем приоритетным областям: правам человека, диалогу по Ирландии и Северной Ирландии и финансовому урегулированию".
Великобритания также подтвердила выполнение финансовых обязательств, взятых ею на себя во время ее членства в Евросоюзе.
"Что касается границы между Ирландией и Северной Ирландией, Великобритания признает уникальную ситуацию на острове Ирландия и взяла на себя значительные обязательства с целью избежать жесткой границы", — отмечается в документе.
Работа над соглашением о выходе Великобритании из Евросоюза начнется после того, как заявление ЕК и Великобритании о достижении достаточного прогресса будет подтверждено лидерами стран-членов ЕС. Это решение предстоит принять на саммите ЕС 15 декабря.
Самое сложное впереди
Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что рекомендовал лидерам на саммите 15 декабря уполномочить переговорщиков как можно быстрее начать переговоры о переходном периоде в отношениях Великобритании и ЕС. Он напомнил, что Великобритания просила о переходном периоде продолжительностью около двух лет, в течение которых она намерена продолжить участвовать в таможенном союзе и в едином рынке.
"Она будет соблюдать бюджетные обязательства, подлежать правовому надзору и соблюдать все связанные с этим обязательства. Ясно, что на время переходного периода после выхода Великобритании ЕС продолжит принимать решения в составе 27 стран-членов, без участия Великобритании", — заявил Туск журналистам после переговоров с Мэй.
Параллельно с переговорами о переходном периоде Туск предлагает уполномочить переговорщиков начать обсуждать с британской стороной ее видение будущих отношений.
Он отметил, что "самые сложные вызовы по-прежнему впереди".
"С британского референдума прошло полтора года, они были посвящены самой легкой части задачи. Сейчас на переговоры о переходном периоде и рамках наших будущих отношений у нас де-факто остается меньше года", — заявил председатель Евросовета.