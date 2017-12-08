МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН не будет в 2018 году оказывать помощь Украине, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
В МИД РФ отметили, что при этом "по оценкам самих ооновцев, в Донецкой и Луганской областях этой страны положение в сфере продовольственной безопасности остается нестабильным и имеет тенденцию к ухудшению". Так, в группе риска находятся более 1,2 миллиона человек, большая часть этих людей (800 тысяч человек) проживает на территориях, неподконтрольных Киеву, который по сути продолжает их социально-экономическую блокаду.
"Насколько можем судить, такая позиция ВПП связана не только со снижением международного внимания к гуманитарным нуждам юго-востока страны и, соответственно, дефицитом финансирования. Помимо всего прочего, вмешивается и политический фактор: сотрудники ВПП напрямую не работают в неподконтрольных Киеву районах, а действуют через различного рода НПО. Представители Программы отказались идти на прямые контакты с властями ДНР и ЛНР, а также пройти регистрацию, предложенную последними для повышения уровня доверия между иностранными гуманитарщиками и получателями помощи", — говорится в комментарии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.