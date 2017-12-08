МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН не будет в 2018 году оказывать помощь Украине, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

"В соответствии с планом ООН по оказанию гуманитарного содействия Украине на 2018 год, ведущее международное агентство в сфере продовольственной помощи – Всемирная продовольственная программа ООН – не вошло в список его исполнителей. Помимо нехватки средств, там это мотивируют тем, что ситуация с продовольствием в целом на Украине более не соответствует критерию кризисного уровня по классификации ВПП", — сообщили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что при этом "по оценкам самих ооновцев, в Донецкой и Луганской областях этой страны положение в сфере продовольственной безопасности остается нестабильным и имеет тенденцию к ухудшению". Так, в группе риска находятся более 1,2 миллиона человек, большая часть этих людей (800 тысяч человек) проживает на территориях, неподконтрольных Киеву, который по сути продолжает их социально-экономическую блокаду.

"Насколько можем судить, такая позиция ВПП связана не только со снижением международного внимания к гуманитарным нуждам юго-востока страны и, соответственно, дефицитом финансирования. Помимо всего прочего, вмешивается и политический фактор: сотрудники ВПП напрямую не работают в неподконтрольных Киеву районах, а действуют через различного рода НПО. Представители Программы отказались идти на прямые контакты с властями ДНР и ЛНР, а также пройти регистрацию, предложенную последними для повышения уровня доверия между иностранными гуманитарщиками и получателями помощи", — говорится в комментарии.

В МИД РФ также сообщили, что распределение средств на программы гуманитарной помощи ООН происходит согласно указаниям стран-доноров, которые чаще всего выделяют целевые взносы конкретным агентствам, странам или под определенные мероприятия. Например, в 2014 году Россия перечислила 5 миллионов долларов Всемирной продовольственной программе ООН для содействия Украине. Эти средства были потрачены на финансовые ваучеры для нуждающихся в Донецкой и Луганской областях, говорится в комментарии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.