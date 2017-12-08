Группа молдавских политиков пообещала говорить только по-русски

КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Депутаты фракции Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) в знак протеста против принятия законопроекта о запрете "российской пропаганды" будут до конца текущей парламентской сессии говорить исключительно на русском языке.

Об этом на заседании парламента заявил депутат от Партии социалистов Влад Батрынча, отметив, что голосование по законопроекту прошло с нарушениями и будет обжаловано.

"Дело в том, что председатель парламентской комиссии по СМИ Владимир Хотиняну говорил от своего лица, так как в комиссии не обсуждали поправки, и он, Хотиняну, не имел права их формулировать, а вы — ставить их на голосование", — цитирует Батрынча Sputnik Молдова.

По его словам, этот законопроект — антиконституционный, и ПСРМ будет обращаться в европейские структуры.

Накануне парламент Молдавии во втором и окончательном чтениях принял закон по изменению Кодекса о телевидении и радио, который ограничивает трансляцию в республике информационно-аналитических передач из России.

Инициативу поддержал 61 депутат. Против высказались представители фракций социалистов и коммунистов.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал эту инициативу и заявил, что не подпишет ни один антироссийский закон. Замглавы МИД России Григорий Карасин назвал законопроект информационной блокадой собственного населения.

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