Группа молдавских политиков пообещала говорить только по-русски

КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Депутаты фракции Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) в знак протеста против принятия законопроекта о запрете "российской пропаганды" будут до конца текущей парламентской сессии говорить исключительно на русском языке.
"Дело в том, что председатель парламентской комиссии по СМИ Владимир Хотиняну говорил от своего лица, так как в комиссии не обсуждали поправки, и он, Хотиняну, не имел права их формулировать, а вы — ставить их на голосование", — цитирует Батрынча Sputnik Молдова.
По его словам, этот законопроект — антиконституционный, и ПСРМ будет обращаться в европейские структуры.
Накануне парламент Молдавии во втором и окончательном чтениях принял закон по изменению Кодекса о телевидении и радио, который ограничивает трансляцию в республике информационно-аналитических передач из России.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал эту инициативу и заявил, что не подпишет ни один антироссийский закон. Замглавы МИД России Григорий Карасин назвал законопроект информационной блокадой собственного населения.
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