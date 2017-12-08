Переходный период после Brexit может затянуться на годы, считают в Дублине

ЛОНДОН, 8 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Согласование условий торговли между странами ЕС и Великобританией может затянуться на годы, и переходный период после Brexit следует увязывать с этим процессом, заявил премьер Республики Ирландия Лео Варадкар.

"Продолжительность переходного периода должна быть увязана с переговорами по торговым соглашениям. А переговоры по таким соглашениям могут занять годы. Сам процесс торговых переговоров с Британией и ратификации соглашений станет вызовом для каждой из стран (Евросоюза)", — сказал Варадкар на пресс-конференции.

Ранее Великобритания предлагала ЕС ввести двухгодичный переходный период после Brexit.

Варадкар приветствовал результаты первого раунда технических переговоров Лондона и Брюсселя, на котором был согласован доклад о направлениях диалога во втором раунде. Документ предусматривает гарантии для граждан Британии и ЕС после Brexit, исключает создание значительной пограничной инфраструктуры на границе с Ирландией, а также в общих чертах описывает формулу, по которой Британия произведет компенсацию ЕС из-за Brexit.