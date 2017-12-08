Чехия считает Иерусалим будущей совместной столицей Израиля и Палестины

ПРАГА, 8 дек – РИА Новости, Александр Куранов. Чехия вместе с другими странами Евросоюза, на основании решения Совмина ЕС по внешней политике, считает Иерусалим будущей столицей Израиля и будущего государства Палестина, говорится в заявлении МИД республики, опубликованном на его сайте.

"Чешская республика в настоящее время, пока не дойдет к заключению мира между Израилем и Палестиной, практически признает Иерусалим столицей Израиля в границах демаркационных линий от 1967 года. Совместно с другими государствами Евросоюза Чехия, на основании решения Совмина ЕС по внешней политике, считает Иерусалим будущей столицей обоих государств, то есть, государства Израиль и будущего государства Палестина", — говорится в заявлении.

Одновременно МИД подчеркнул, что вопрос о переводе диппредставительства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим можно будет рассматривать лишь на основе результатов переговоров с ключевыми партнерами в регионе и в мире.

В свою очередь, президент Чехии Милош Земан в четверг вечером в интервью TV Barrandov выразил свою радость от того, что президент США Дональд Трамп принял решение переместить посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

По словам Земана, то, что некоторые политики в разных странах протестуют против данного шага Трампа — "это их проблема". Земан считает, что каждая страна имеет право решить, какой город будет ее столицей, и каждая страна также имеет право решить, где именно разместит свое посольство в другом государстве.

Земан выразил также уверенность, что страны Евросоюза последуют в данном вопросе по пути США.