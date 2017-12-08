В Иерусалиме мусульмане собираются на молитву перед "днем гнева"

ИЕРУСАЛИМ, 8 дек — РИА Новости. Мусульмане собираются у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме на дневную молитву, после которой палестинские радикалы обещали провести "день гнева", передает корреспондент РИА Новости.

Верующие мусульмане, мужчины и женщины, в характерных одеяниях проходят через Дамасские ворота в Старый город Иерусалима. У ворот их останавливают съемочные группы телеканалов со всего мира, которые просят дать комментарий об отношении к решению США.

По улицам А-Гай и Бейт а-Бад мусульмане идут на Храмовую гору, весь их маршрут контролируется группами вооруженных солдат, среди которых много женщин. К самой мечети пускают только мусульман — сначала израильские военные спрашивают желающего пройти, является ли он мусульманином, затем, через 50 метров, стоят палестинские солдаты, которые задают несколько вопросов на знание основ ислама и пропускают только тех, кто может на них ответить. По словам очевидцев, у мечети в настоящее время собрались несколько сотен человек.

При этом по Старому городу гуляют группы паломников и туристов, также открыт доступ для всех желающих к Стене плача. Около Стены стоят два десятка полицейских экипажей и автобусов. Стражи порядка надевают бронежилеты и наколенники. Кроме того, большое количество полицейских машин стянуто к внешней стороне стены Старого города у Храмовой горы.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Решение американского лидера вызвало как позитивную реакцию со стороны Израиля, так и негативную со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

Конгресс США еще в 1995 году принял закон о переносе посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Но из-за спорного статуса города и чувствительности этой проблемы для отношений с арабо-мусульманским миром все американские президенты, включая Трампа, каждые полгода подписывали документ, откладывающий исполнение этого решения.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве.

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