Представительство ДНР в Хельсинки не будет иметь юридической силы

ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек — РИА Новости. Предполагаемое открытие представительства ДНР в Хельсинки не имеет юридической силы, заявили РИА Новости в МИД Финляндии в пятницу.

Ранее РИА Новости сообщали в пресс-службе МИД ДНР, что представительский центр самопровозглашенной республики откроется 9 декабря Хельсинки.

"Представительство "Донецкой народной республики" в Финляндии не имеет никакой юридической силы. "Донецкая народная республика" не существует как государство, признанное Финляндией, и поэтому не может иметь посольства или другого официального представительства в Финляндии. Ни одна из сепаратистских групп на востоке Украины не признана ООН, ЕС или ОБСЕ. Дипломатическая миссия может быть создана только между странами, установившими дипломатические отношения, и только по взаимному согласию", — сообщил РИА Новости руководитель отдела коммуникаций МИД Финляндии Веса Хяккинен.

"Финляндия подчеркивает территориальную целостность и суверенитет Украины. Финляндия не одобряет односторонних усилий по разделению регионов Украины", — добавили в МИД Финляндии.