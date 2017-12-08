Додон обеспокоен планирующимся открытием бюро НАТО в Кишиневе

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон выразил крайнюю обеспокоенность в связи с планирующимся открытием в Кишиневе бюро НАТО и заявил, что подобная инициатива правительства не направлена на укрепление независимости страны.

В конце ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его заместитель Роуз Гетемюллер в декабре откроет бюро по связи НАТО в Кишиневе. По его словам, "офис учрежден по запросу молдавского правительства и похож на подобные офисы в Москве, Киеве и Тбилиси". Как отмечал Столтенберг, в бюро будут работать гражданские специалисты и он поможет диалогу и сотрудничеству между Молдавией и НАТО. Пресс-служба кабмина Молдавии накануне сообщила, что бюро откроется в пятницу.

"Выражаю свою крайнюю обеспокоенность, связанную с открытием бюро связи НАТО в Кишиневе. Поспешность, с которой правительство Республики Молдова действует в этом вопросе, несет в себе существенные риски для общенациональной безопасности государства. Подобная деятельность правительства и парламентского большинства, безусловно, направлена не на укрепление суверенитета, территориальной целостности и независимости Республики Молдова", — говорится в заявлении Додона, опубликованном на сайте президента.

По словам Додона, бюро связи НАТО в Кишиневе, с учетом существующих региональных вызовов, не будет способствовать консолидации общества на обоих берегах Днестра и укреплению политической стабильности в Молдавии. Додон при этом выразил признательность странам НАТО за поддержку в решении ряда вопросов экологического и гуманитарного характера и выразил готовность и впредь развивать отношения, которые не будут иметь "двойственный характер с точки зрения соблюдения конституции страны".

Додон также выступил с инициативой провести в первой половине 2018 года в стране международной конференции под названием "Постоянный нейтралитет Молдовы – фактор стабильности и развития или новый вызов в отношениях между Востоком и Западом". Задача предстоящей конференции – выработать рекомендации, которые смогут способствовать обеспечению стабильности и безопасности республики и поддержанию мира в регионе.

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдавии и генсек НАТО подписали соглашение об открытии бюро альянса по связям в Кишиневе. Против этого неоднократно выступал Додон. В частности, он заявлял, что открытие офиса НАТО будет "вызовом для всего молдавского общества".