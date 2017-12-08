Власти ДНР заявили о подготовке Киева к боевым действиям

ДОНЕЦК, 8 дек — РИА Новости. Боевые действия в Донбассе могут усилиться в ближайшее время, заявил журналистам замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Украинские силовики активно готовятся к боевым действиям в зоне АТО. Согласно ранее полученным документам от своих источников в СБУ, активизация боевых действий может начаться с 8 по 15 декабря, в противном случае перенесена на январь месяц", — сказал Басурин.

По его словам, об этом свидетельствует концентрация запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем, пополнение запасов боеприпасов в подразделениях украинских силовиков. Также Басурин отметил, что имеется информация о том, что Служба безопасности Украины изучает возможность отключения сотовой связи в 50-километровой зоне от линии соприкосновения.

"Все эти признаки подтверждают наше утверждение, что Украина готовится к войне в ближайшее время. В связи с чем призываем мировое сообщество решительно осудить украинские власти и не допустить развязывания нового витка войны на Донбассе. Сейчас можно политическим давлением на режим Порошенко предотвратить кровопролитие", — добавил Басурин.