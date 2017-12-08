Британия и ЕС согласовали формулу расчета компенсации за Brexit

ЛОНДОН, 8 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания и Евросоюз согласовали формулу расчета компенсации за выход Соединенного Королевства из ЕС, однако не назвали ее сумму, свидетельствуют положения совместного доклада, опубликованного по итогам первого раунда технических переговоров Лондона и Брюсселя.

"Финансовая компенсация будет выплачена, и сделано это будет в евро. Информация о расчете обязательств Британии будет проверена аудиторами ЕС и передана Британии… во время второй стадии переговоров будет обсуждена практическая модальность реализации этой процедуры и ее сроки", — говорится в докладе.

При этом ЕС обязуется предоставить Британии максимально полную и прозрачную информацию о том, из каких выплат будет состоять эта компенсация.