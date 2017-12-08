Британию хотят обязать выполнять законы ЕС в переходный период после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. Председатель Евросовета Дональд Туск предложил лидерам стран Евросоюза обязать Великобританию в течение переходного периода после Brexit соблюдать все законы ЕС, принимаемые без ее участия, в том числе бюджетные, заявил он журналистам.

Выступая перед журналистами после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, Туск напомнил, что "Великобритания запросила переходный период продолжительностью около двух лет, оставаясь при этом внутри единого рынка и таможенного союза".

"Мы будем готовы обсудить это, но у нас есть условия. Я предлагаю, чтобы в течение этого периода Великобритания соблюдала все законодательство ЕС, в том числе новое законодательство. Она будет соблюдать бюджетные обязательства, подлежать правовому надзору и соблюдать все связанные с этим обязательства", — заявил Туск.

По его словам, "на время переходного периода после выхода Великобритании ЕС продолжит принимать решения в составе 27 стран-членов, без участия Великобритании".