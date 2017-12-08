В Японии настоятельницу синтоистского храма убили катаной

ТОКИО, 8 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Настоятельница храма Томиока Хатиман-гу в Токио и еще два человека погибли, один получил серьезные ранения от японских мечей катана, сообщили РИА Новости в пресс-службе Токийской полиции.

"Убийство произошло в 20 часов 15 минут 7 декабря в районе Томиока. Убиты были настоятельница храма Томиока Хатиман-гу Нагако Томиока 58 лет, и двое подозреваемых — мужчина, скорее всего, ее младший брат Сигэнага Томиока, и его жена, женщина около 30 лет, имя пока не установлено. Также был ранен шофер настоятельницы храма. Когда она вышла из машины около своего дома, на нее напал подозреваемый, вооруженный японским мечом. Его жена погналась за шофером, в руках у нее также был японский меч. Подозреваемый нанес Нагако Томиока несколько ударов в шею, от чего она скончалась. Его жена в это время ранила шофера. После этого подозреваемый нанес несколько ударов в грудь своей сообщнице, после чего покончил жизнь самоубийством. Это все, что мы можем сообщить к этому часу", — сказал собеседник агентства.

В то же время в японских СМИ появилась информация, что брат ранее занимал должность настоятеля этого храма, но был смещен "за плохое поведение". Есть сообщения и о том, что он якобы оставил записку со словами "Многолетняя обида", однако официально полиция этого не подтверждает.