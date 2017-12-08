Военный эксперт объяснил заявление КНДР о неизбежности войны

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заявление КНДР о неизбежности войны спровоцировано действиями США и свидетельствует о том, что Северная Корея готова к войне и не будет прятаться и избегать ее, заявил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Данное заявление Северной Кореи носит политический характер и является посланием США о том, что страна готова к войне и не будет прятаться и избегать ее", — сказал Коротченко.
"Корейцы (КНДР) все это видят и понимают, все это движется к не благоприятному для них сценарию и заявляют, что не будут прятаться от войны. Это прямая политическая декларация Пхеньяна перед лицом возможной агрессии", — отметил эксперт.
По мнению Коротченко, для разрешения этой сложной ситуации необходимо применить все политико-дипломатические средства.
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