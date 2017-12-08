Стали известны итоги первой фазы переговоров по Brexit

ЛОНДОН, 8 дек – РИА Новости, Мария Табак. Прогресс на переговорах по Brexit достигнут по трем основным темам: взаимной защите прав граждан, по ирландской границе и по "отступным" Британии за выход из ЕС, говорится в докладе Британии и ЕС по итогам первой фазы переговоров.

"Прогресса также удалось достичь по другим аспектам, касающимся выхода Британии из ЕС", — говорится в докладе.

"Общей целью соглашения о выходе Британии из ЕС в том, что касается взаимной защиты граждан ЕС и Великобритании, является сохранение прав, полученных в рамках ЕС и в результате сделанного людьми жизненного выбора", — говорится в тексте доклада.

Что касается Ирландии, стороны договорились сохранить максимально свободную границу между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Великобритания продолжит соблюдать те правила свободного рынка и таможенного союза, которые способствуют сотрудничеству Северной Ирландии и Республики Ирландия.

Что касается "отступных", то сумма, которую выплатит Британия, пока не называется, но стороны договорились о методике ее расчета.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.