Мэй рассказала, когда могут быть согласованы условия соглашения по Brexit

ЛОНДОН, 8 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС могут быть согласованы на следующей неделе, перед саммитом ЕС, считает британский премьер Тереза Мэй.

"Мы ожидаем, что это произойдет к саммиту ЕС… Мы уже достигли прогресса на переговорах и подготовили доклад, положения которого гарантируют права более чем трех миллионов граждан ЕС, живущих в Британии, и миллиона британцев в ЕС", — сказала Мэй на пресс-конференции в Брюсселе.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.