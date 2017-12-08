Мэй рассказала, когда могут быть согласованы условия соглашения по Brexit

10:2108.12.2017
(обновлено: 10:26 08.12.2017)
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ЛОНДОН, 8 дек — РИА Новости, Денис Ворошилов. Условия соглашения по выходу Великобритании из ЕС могут быть согласованы на следующей неделе, перед саммитом ЕС, считает британский премьер Тереза Мэй.
"Мы ожидаем, что это произойдет к саммиту ЕС… Мы уже достигли прогресса на переговорах и подготовили доклад, положения которого гарантируют права более чем трех миллионов граждан ЕС, живущих в Британии, и миллиона британцев в ЕС", — сказала Мэй на пресс-конференции в Брюсселе.
Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.