РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

К 30-летию ДРСМД: реален ли новый Карибский кризис, если не будет договора

10:1808.12.2017
(обновлено: 10:20 08.12.2017)
01630
© РИА Новости / Владимир ПервенцевПерейти в фотобанкУничтожение ракет РСМД на полигоне Капустин Яр. Архивное фотоУничтожение ракет РСМД на полигоне Капустин Яр. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Возможный выход США или России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности поставит под угрозу всю систему контроля над вооружениями, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Спустя 30 лет после подписания одного из базовых соглашений в области глобальной безопасности по обе стороны океана все чаще слышатся заявления о том, что ДРСМД не соблюдается и не выгоден, а значит нужно выходить из него. Однако эксперты уверены, Договор должен быть сохранен, а Москва и Вашингтон должны проявить политическую волю, чтобы перезапустить диалог по его верификации и соблюдению.

Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Слухи о смерти сильно преувеличены: договор по РСМД отмечает тридцатилетие

Политической воли к диалогу нет

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.

Уничтожение ракет средней и меньшей дальности по договору между СССР и США. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Куйдин
Перейти в фотобанк
Юбилей договора о РСМД: соблюдается только формально
"Стороны ничего не нарушают, стороны друг друга обвиняют в нарушении договора, но это технические вопросы, которые при политическом желании можно было бы решить за месяц: создать специальную комиссию, которая разобрала бы эти нарушения и выработала новые способы проверки, которые позволили ли бы США и РФ убедить друг друга, что никто ничего не нарушает. Но политической воли к тому, чтобы сделать такой шаг пока, к сожалению, нет", — прокомментировал ситуацию РИА Новости глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

Для РФ договор важнее, чем 30 лет назад

Арбатов отметил, что на высшем уровне как США, так и Россия не хотят выходить из договора, "значит, надо договориться". Потому что если соглашение рухнет, то последствия будут "очень плохими".

Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Горбачев: договор РСМД нельзя приносить в жертву политической конъюнктуре
"Я бы не сказал катастрофическими, но очень тяжелыми. Во-первых, для России, так как сейчас нам этот договор важнее, чем 30 лет назад. Потому что если начнется развертывание новых ракет средней дальности — и в России и американских, то они (ракеты США), будут уже не в западной Германии или Великобритании размещаться, а в Восточной Европе — Польше или, возможно, Прибалтике, Румынии, откуда они будут всю нашу территорию с коротким временем предупреждения простреливать за Урал", — подчеркнул Арбатов.

По его словам, для России "это будет тяжелая ситуация, потому что нам придется с огромными затратами увеличивать живучесть наших стратегических сил, других объектов и центров управления". "Для США сложности тоже возникнут, но несопоставимые, потому что если Россия в ответ на это начнет наращивать межконтинентальные системы, американцам есть чем ответить на это. И хотя в России высказываются разные возражения против договора и критикуют его, но все эти доводы против ДРСМД абсолютно необоснованны", — заявил Арбатов.

Самые мощные армии в мире
Перейти в фотобанк
Самые мощные армии в мире

Перспектива изменения договора

Пуск ракеты Искандер-М
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
Ударить по больному. Почему военные США опасаются российских "Искандеров"
Негативный эффект не ограничится только последствиями для России и США, отметил в свою очередь программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

"Конечно, никакого нового карибского кризиса не будет, если произойдет разрыв договора. Другое дело, что в долгосрочной перспективе это подрывает безопасность России, США и Европы, прежде всего. Потому что в случае отказа от договора американские системы вооружения могут быть размещены в Европе против нас, наши будут нацелены в ответ на Европу и ни у кого от этого безопасность не увеличится", — считает эксперт.

По его словам, договор не будет расторгнут — и РФ, и США продолжат его соблюдать, но формально.

Женщина читает газету в метро Лондона
© REUTERS / Kevin Coombs
"Истерию пора прекратить". На Западе устали от антироссийской пропаганды?
"Проблема не в том, что из него кто-то может выйти — это часть проблемы, проблема в том, что он может сохраниться, но его будут нарушать. Скорее всего, будут идти работы по исследованию и разработкам подобных систем в так называемой серой зоне. Нужно учитывать и так называемый азиатский фактор: у Китая есть подобные ракетные системы, в большом количестве. И допустим те же американцы могут задаться сокровенным вопросом, а что нам делать для сдерживания Китая? И здесь может стать вопрос о переработке договора, его адаптации под меняющиеся реалии в Азии, такой сценарий тоже исключать нельзя. То есть будет идти дальнейшая эрозия соглашения, и для нашей безопасности, европейской безопасности это не очень хороший сигнал", — заявил Тимофеев.

Угроза всей системе нераспространения

Пуск ракет и вылет авиации: учения Минобороны по управлению ядерными силами
© Минобороны РФ
Минобороны опубликовало видео испытаний российской "ядерной триады"
Возможный разрыв ДРСМД может поставить точку и в вопросе выработки нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), считает Иван Тимофеев. "Скорее всего, он будет продлен, но если у нас случится коллапс РСМД, то о новом договоре можно будет забыть", — добавил он.

"Если ДРСМД договор рухнет, то посыпется как домино вся остальная система ограничения ядерных вооружений и их нераспространения — с большими последствиями для мира и с огромными затратами на новую гонку вооружений. Потому что перестанет действовать, скорее всего, не только нынешний договор СНВ, но и вслед за этим пострадает Договор о нераспространении ядерного оружия", — подчеркнул в свою очередь Алексей Арбатов.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена