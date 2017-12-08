МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Возможный выход США или России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности поставит под угрозу всю систему контроля над вооружениями, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Спустя 30 лет после подписания одного из базовых соглашений в области глобальной безопасности по обе стороны океана все чаще слышатся заявления о том, что ДРСМД не соблюдается и не выгоден, а значит нужно выходить из него. Однако эксперты уверены, Договор должен быть сохранен, а Москва и Вашингтон должны проявить политическую волю, чтобы перезапустить диалог по его верификации и соблюдению.
Политической воли к диалогу нет
Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.
В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.
Для РФ договор важнее, чем 30 лет назад
Арбатов отметил, что на высшем уровне как США, так и Россия не хотят выходить из договора, "значит, надо договориться". Потому что если соглашение рухнет, то последствия будут "очень плохими".
По его словам, для России "это будет тяжелая ситуация, потому что нам придется с огромными затратами увеличивать живучесть наших стратегических сил, других объектов и центров управления". "Для США сложности тоже возникнут, но несопоставимые, потому что если Россия в ответ на это начнет наращивать межконтинентальные системы, американцам есть чем ответить на это. И хотя в России высказываются разные возражения против договора и критикуют его, но все эти доводы против ДРСМД абсолютно необоснованны", — заявил Арбатов.
Перспектива изменения договора
"Конечно, никакого нового карибского кризиса не будет, если произойдет разрыв договора. Другое дело, что в долгосрочной перспективе это подрывает безопасность России, США и Европы, прежде всего. Потому что в случае отказа от договора американские системы вооружения могут быть размещены в Европе против нас, наши будут нацелены в ответ на Европу и ни у кого от этого безопасность не увеличится", — считает эксперт.
По его словам, договор не будет расторгнут — и РФ, и США продолжат его соблюдать, но формально.
Угроза всей системе нераспространения
"Если ДРСМД договор рухнет, то посыпется как домино вся остальная система ограничения ядерных вооружений и их нераспространения — с большими последствиями для мира и с огромными затратами на новую гонку вооружений. Потому что перестанет действовать, скорее всего, не только нынешний договор СНВ, но и вслед за этим пострадает Договор о нераспространении ядерного оружия", — подчеркнул в свою очередь Алексей Арбатов.
Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>