МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Возможный выход США или России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности поставит под угрозу всю систему контроля над вооружениями, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Спустя 30 лет после подписания одного из базовых соглашений в области глобальной безопасности по обе стороны океана все чаще слышатся заявления о том, что ДРСМД не соблюдается и не выгоден, а значит нужно выходить из него. Однако эксперты уверены, Договор должен быть сохранен, а Москва и Вашингтон должны проявить политическую волю, чтобы перезапустить диалог по его верификации и соблюдению.

Политической воли к диалогу нет

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис. В мае 1991 договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Вместе с тем документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последнее время Москва и Вашингтон стали активнее прибегать к взаимным обвинениям по поводу нарушения ДРСМД. В США говорят о разработке РФ нового класса вооружений и в ответ на это одобряют выделение средств на собственные разработки. Российские претензии касаются ударных беспилотников и переноса разрешенных пусковых установок Mk-41 с кораблей на сушу, как это произошло в Румынии и Польше.

Для РФ договор важнее, чем 30 лет назад

"Стороны ничего не нарушают, стороны друг друга обвиняют в нарушении договора, но это технические вопросы, которые при политическом желании можно было бы решить за месяц: создать специальную комиссию, которая разобрала бы эти нарушения и выработала новые способы проверки, которые позволили ли бы США и РФ убедить друг друга, что никто ничего не нарушает. Но политической воли к тому, чтобы сделать такой шаг пока, к сожалению, нет", — прокомментировал ситуацию РИА Новости глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Алексей Арбатов.

Арбатов отметил, что на высшем уровне как США, так и Россия не хотят выходить из договора, "значит, надо договориться". Потому что если соглашение рухнет, то последствия будут "очень плохими".

"Я бы не сказал катастрофическими, но очень тяжелыми. Во-первых, для России, так как сейчас нам этот договор важнее, чем 30 лет назад. Потому что если начнется развертывание новых ракет средней дальности — и в России и американских, то они (ракеты США), будут уже не в западной Германии или Великобритании размещаться, а в Восточной Европе — Польше или, возможно, Прибалтике, Румынии, откуда они будут всю нашу территорию с коротким временем предупреждения простреливать за Урал", — подчеркнул Арбатов.

По его словам, для России "это будет тяжелая ситуация, потому что нам придется с огромными затратами увеличивать живучесть наших стратегических сил, других объектов и центров управления". "Для США сложности тоже возникнут, но несопоставимые, потому что если Россия в ответ на это начнет наращивать межконтинентальные системы, американцам есть чем ответить на это. И хотя в России высказываются разные возражения против договора и критикуют его, но все эти доводы против ДРСМД абсолютно необоснованны", — заявил Арбатов.

Перспектива изменения договора

Негативный эффект не ограничится только последствиями для России и США, отметил в свою очередь программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

"Конечно, никакого нового карибского кризиса не будет, если произойдет разрыв договора. Другое дело, что в долгосрочной перспективе это подрывает безопасность России, США и Европы, прежде всего. Потому что в случае отказа от договора американские системы вооружения могут быть размещены в Европе против нас, наши будут нацелены в ответ на Европу и ни у кого от этого безопасность не увеличится", — считает эксперт.

По его словам, договор не будет расторгнут — и РФ, и США продолжат его соблюдать, но формально.

Угроза всей системе нераспространения

"Проблема не в том, что из него кто-то может выйти — это часть проблемы, проблема в том, что он может сохраниться, но его будут нарушать. Скорее всего, будут идти работы по исследованию и разработкам подобных систем в так называемой серой зоне. Нужно учитывать и так называемый азиатский фактор: у Китая есть подобные ракетные системы, в большом количестве. И допустим те же американцы могут задаться сокровенным вопросом, а что нам делать для сдерживания Китая? И здесь может стать вопрос о переработке договора, его адаптации под меняющиеся реалии в Азии, такой сценарий тоже исключать нельзя. То есть будет идти дальнейшая эрозия соглашения, и для нашей безопасности, европейской безопасности это не очень хороший сигнал", — заявил Тимофеев.

Возможный разрыв ДРСМД может поставить точку и в вопросе выработки нового Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), считает Иван Тимофеев. "Скорее всего, он будет продлен, но если у нас случится коллапс РСМД, то о новом договоре можно будет забыть", — добавил он.

"Если ДРСМД договор рухнет, то посыпется как домино вся остальная система ограничения ядерных вооружений и их нераспространения — с большими последствиями для мира и с огромными затратами на новую гонку вооружений. Потому что перестанет действовать, скорее всего, не только нынешний договор СНВ, но и вслед за этим пострадает Договор о нераспространении ядерного оружия", — подчеркнул в свою очередь Алексей Арбатов.

Подробнее о договоре между СССР и США о ликвидации РСМД читайте в справке РИА Новости >>