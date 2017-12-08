Россия и Венгрия озабочены политикой Киева по "украинизации" образования

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Россия и Венгрия озабочены проводимой Киевом политикой "украинизации" образования, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства по итогам встречи глав МИД РФ и Венгрии Сергея Лаврова и Петера Сиярто на "полях" СМИД ОБСЕ в Вене.

"Сергей Лавров и Петер Сиярто обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. В контексте урегулирования кризиса на Украине выражена серьезная озабоченность проводимой Киевом политикой "украинизации" образования, ее пагубным воздействием на положение национальных меньшинств", — сообщили в МИД РФ.

В ходе встречи стороны министры обсудили ряд практических вопросов российско-венгерских отношений с акцентом на приоритетных проектах в области экономики и энергетики.

Закон об образовании вступил в силу на Украине 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.